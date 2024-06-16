2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202454195 İÖ-Ücretli

202454195 | İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 202454195 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 202454195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 311,45465

İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 753.101

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202454195

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 311,45465

Başarı Sıralaması: 753.101

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,20609

Başarı Sıralaması:  686.158

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.90258

Başarı Sıralaması:  748046

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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