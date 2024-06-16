2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202454071 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202454071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 306,52025
İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 807.078
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202454071
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 306,52025
Başarı Sıralaması: 807.078
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,50537
Başarı Sıralaması: 795.284
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254.20476
Başarı Sıralaması: 744585
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8