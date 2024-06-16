2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202454071 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202454071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 306,52025

İstanbul Aydın Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 807.078

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202454071

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 306,52025

Başarı Sıralaması: 807.078

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,50537

Başarı Sıralaması: 795.284

Kontenjan 2022: 9+0

Yerleşen 2022: Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.20476

Başarı Sıralaması: 744585

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8