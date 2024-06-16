2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202452587 Burslu

202452587 | İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202452587 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 202452587 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 387,05855

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 237.962

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202452587

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 387,05855

Başarı Sıralaması: 237.962

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,10645

Başarı Sıralaması:  225.076

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022:  Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318.1338

Başarı Sıralaması:  270243

Kontenjan 2021:  13+0

Yerleşen 2021:  Doldu-13

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