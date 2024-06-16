2024 İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 202457214 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 202457214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-82 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 260,42996

İstanbul Aydın Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.440.311

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202457214

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 260,42996

Başarı Sıralaması: 1.440.311

Kontenjan 2022 – 2023 : 82+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,35122

Başarı Sıralaması: 1.050.851

Kontenjan 2022: 75+0

Yerleşen 2022: Doldu-75

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.60349

Başarı Sıralaması: 1048980

Kontenjan 2021: 68+0

Yerleşen 2021: Doldu-68