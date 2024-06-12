2024 İstanbul Aydın Üni. Yazılım Geliştirme (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202490694

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 202490694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 68+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 301,34656

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 68

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 322.672

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490694

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,34656

Başarı Sıralaması: 322.672

Kontenjan 2023 – 2024 : 68+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 68

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,42795

Başarı Sıralaması: 304.833

Kontenjan 2022: 59+0

Yerleşen 2022: 59

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,80840

Başarı Sıralaması : 339.758

Kontenjan 2021 : 51+0

Yerleşen 2021 : 51

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Geliştirme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.