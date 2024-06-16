2024 İstanbul Aydın Üni. Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490613 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 202490613 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 371,64379

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 303.359

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490613

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 371,64379

Başarı Sıralaması: 303.359

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,40051

Başarı Sıralaması: 272.191

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339.2578

Başarı Sıralaması: 193872

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6