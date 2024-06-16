2024 İstanbul Aydın Üni. Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202490615 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 202490615 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 416,31727

İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 148.187

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490615

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 416,31727

Başarı Sıralaması: 148.187

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 432,59245

Başarı Sıralaması: 109.904

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355.27782

Başarı Sıralaması: 149828

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Doldu-4