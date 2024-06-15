2024 İstanbul Aydın Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202490677

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İstanbul Aydın Üni. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202490677

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 202490677 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: ---

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202490677   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,69014

Başarı Sıralaması:  971.054

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  27+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  54+0

Yerleşen 2020 : 13

taban-taban-puanlari.jpg

İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410103
2024 Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103410103
2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210322
2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210322
2024 İzmir Katip Çelebi Üni. Medya ve İletişim Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710193
2024 İzmir Katip Çelebi Üni. Medya ve İletişim Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105710193
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103111113
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103111113
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları