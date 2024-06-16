2024 İstanbul Aydın Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202456085 %50 İndirimli

202456085 | İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Aydın Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202456085 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 202456085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi   Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü   Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 85+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 289,88488

İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.009.696

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202456085

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 289,88488

Başarı Sıralaması: 1.009.696

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,27467

Başarı Sıralaması:  1.011.958

Kontenjan 2022:  81+0

Yerleşen 2022:  Doldu-81

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.94745

Başarı Sıralaması:  1272965

Kontenjan 2021:  74+0

Yerleşen 2021:  Doldu-74

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