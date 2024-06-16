2024 İstanbul Aydın Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202452242 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 202452242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 63+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-63 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 234,27272

İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.897.202

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202452242

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 234,27272

Başarı Sıralaması: 1.897.202

Kontenjan 2022 – 2023 : 63+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,51831

Başarı Sıralaması: 1.503.232

Kontenjan 2022: 58+0

Yerleşen 2022: Doldu-58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.98928

Başarı Sıralaması: 1512536

Kontenjan 2021: 53+0

Yerleşen 2021: Doldu-53