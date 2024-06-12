2024 İstanbul Aydın Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202412216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202412216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 85+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 201,89912

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 85

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.168.172

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412216

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,89912

Başarı Sıralaması: 1.168.172

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,05978

Başarı Sıralaması: 384.472

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: 76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,87664

Başarı Sıralaması : 318.852

Kontenjan 2021 : 71+0

Yerleşen 2021 : 71

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,52041

Başarı Sıralaması: 324

Kontenjan 2020 : 62+0

Yerleşen 2020 : 62

İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.