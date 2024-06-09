2024 İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209310055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 209310055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 20+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 237,99753

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 20

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 1.036.861

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209310055

ÜNİVERSİTE: İstanbul Atlas Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,99753

Başarı Sıralaması: 1.036.861

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 20

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,28448

Başarı Sıralaması: 790.933

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 34+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Atlas Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.