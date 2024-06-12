2024 İstanbul Atlas Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 209310043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 209310043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 247,06472
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 60
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 636.042
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209310043
ÜNİVERSİTE: İstanbul Atlas Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,06472
Başarı Sıralaması: 636.042
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,90218
Başarı Sıralaması: 590.307
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: 51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 42+0
Yerleşen 2021 : 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 246,76601
Başarı Sıralaması: 441
Kontenjan 2020 : 34+0
Yerleşen 2020 : 34
İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.