2024 İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 202352719 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 202352719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 317,94242
İstanbul Arel Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 686.231
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202352719
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 317,94242
Başarı Sıralaması: 686.231
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,28776
Başarı Sıralaması: 714.353
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274.55298
Başarı Sıralaması: 539941
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7