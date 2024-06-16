2024 İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 202352807 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 202352807 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 313,42219
İstanbul Arel Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 732.486
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202352807
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimari Restorasyon
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 313,42219
Başarı Sıralaması: 732.486
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,82920
Başarı Sıralaması: 709.083
Kontenjan 2022: 6+0
Yerleşen 2022: Doldu-6
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265.26559
Başarı Sıralaması: 625939
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7