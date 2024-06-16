2024 İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202390339 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 202390339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 212,83766

İstanbul Arel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.320.342

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202390339

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 212,83766

Başarı Sıralaması: 2.320.342

Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021: ---

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