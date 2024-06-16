2024 İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 202352313 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 202352313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 14+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-14 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 230,71252

İstanbul Arel Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.964.597

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202352313

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 230,71252

Başarı Sıralaması: 1.964.597

Kontenjan 2022 – 2023 : 14+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,87478

Başarı Sıralaması: 1.628.810

Kontenjan 2022: 14+0

Yerleşen 2022: Doldu-14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191.39442

Başarı Sıralaması: 1568414

Kontenjan 2021: 11+0

Yerleşen 2021: Doldu-11