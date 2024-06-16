2024 İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 202390210 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 202390210 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-11 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 319,08478
İstanbul Arel Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 674.953
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202390210
ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi
FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 319,08478
Başarı Sıralaması: 674.953
Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,52131
Başarı Sıralaması: 673.719
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266.11344
Başarı Sıralaması: 617675
Kontenjan 2021: 7+0
Yerleşen 2021: Doldu-7