2024 İstanbul Arel Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202390668

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202390668 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 205,34973

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.495.970

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202390668

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,34973

Başarı Sıralaması: 1.495.970

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.