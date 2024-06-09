2024 İstanbul Arel Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202390206

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Arel Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202390206

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202390206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 173,42259

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.830.569

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202390206   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 173,42259

Başarı Sıralaması: 1.830.569

Kontenjan 2023 – 2024 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,00175

Başarı Sıralaması:  865.291

Kontenjan 2022:  14+0

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  32+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  34+0

Yerleşen 2020 : 21

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İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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