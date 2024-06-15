2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210330

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210330

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 202210330 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 76+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 266,80469

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 76

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 633.564

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210330   

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 266,80469

Başarı Sıralaması: 633.564

Kontenjan 2023 – 2024 : 76+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 76

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,88931

Başarı Sıralaması:  3.27

Kontenjan 2022:  42+0

Yerleşen 2022: 42

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 434,26472

Başarı Sıralaması :  845

Kontenjan 2021 :  34+0

Yerleşen 2021 : 34

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,78736

Başarı Sıralaması:  1.62

Kontenjan 2020 :  30+0

Yerleşen 2020 : 30

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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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