2024 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 202210339

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 202210339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 153+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 153 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 381,84865

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 153

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 77.957

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210339

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,84865

Başarı Sıralaması: 77.957

Kontenjan 2023 – 2024 : 153+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 153

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,45403

Başarı Sıralaması: 83.567

Kontenjan 2022: 123+0

Yerleşen 2022: 123

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 328,32927

Başarı Sıralaması : 83.443

Kontenjan 2021 : 106+0

Yerleşen 2021 : 106

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,32149

Başarı Sıralaması: 47.1

Kontenjan 2020 : 97+0

Yerleşen 2020 : 97

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.