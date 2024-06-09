2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210188

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210188

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202210188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 308,19524

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 357.611

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210188   

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,19524

Başarı Sıralaması: 357.611

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,56488

Başarı Sıralaması:  219.231

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,01501

Başarı Sıralaması :  238.01

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,39584

Başarı Sıralaması:  112

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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