2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210347

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 202210347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümüne 17 kişi yerleşmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 247,39642

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 17

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 917.41

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202210347   

ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,39642

Başarı Sıralaması: 917.41

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,04146

Başarı Sıralaması:  952.77

Kontenjan 2022:  17+0

Yerleşen 2022: 17

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  34+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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