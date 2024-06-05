2024 İstanbul 29 Mayıs Üni. Arapça Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202210345

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 202210345 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Arapça Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 191,13679
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 141.52
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202210345
ÜNİVERSİTE: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 191,13679
Başarı Sıralaması: 141.52
Kontenjan 2023 – 2024 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209,36586
Başarı Sıralaması: 106.155
Kontenjan 2022: 34+0
Yerleşen 2022: 34
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 34+0
Yerleşen 2021 : 28
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,57826
Başarı Sıralaması: 51.8
Kontenjan 2020 : 30+0
Yerleşen 2020 : 30
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.