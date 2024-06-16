2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112552418 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112552418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 225,19226
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.071.265
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112552418
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 225,19226
Başarı Sıralaması: 2.071.265
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,92352
Başarı Sıralaması: 2.361.085
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1570208
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-6