2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 112553197 Ücretsiz

112553197 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 112553197 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 112553197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Senirkent Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 286,88386

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.049.391

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112553197

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 286,88386

Başarı Sıralaması: 1.049.391

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,77910

Başarı Sıralaması:  979.503

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241.86571

Başarı Sıralaması:  889916

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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