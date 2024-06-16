2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112552084 Ücretsiz

112552084 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112552084 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 112552084 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 247,45412

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.658.464

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552084

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,45412

Başarı Sıralaması: 1.658.464

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,82537

Başarı Sıralaması:  1.709.080

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623267

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-69

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