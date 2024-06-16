2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 112552445 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 112552445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 170+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne Doldu-180 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 296,52596

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 924.925

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552445

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 296,52596

Başarı Sıralaması: 924.925

Kontenjan 2022 – 2023 : 170+5+0+5+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-180

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,89633

Başarı Sıralaması: 1.308.394

Kontenjan 2022: 170+5

Yerleşen 2022: Doldu-175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.53622

Başarı Sıralaması: 1308051

Kontenjan 2021: 170+5

Yerleşen 2021: Doldu-175