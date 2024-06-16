2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 112552551 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 112552551 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 245,06462

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.700.386

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552551

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,06462

Başarı Sıralaması: 1.700.386

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,96690

Başarı Sıralaması: 1.531.700

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.8096

Başarı Sıralaması: 1471565

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72