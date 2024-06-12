2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Orman MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112510335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112510335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 303,52343

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 314.72

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112510335

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,52343

Başarı Sıralaması: 314.72

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,83929

Başarı Sıralaması: 323.569

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 235,26259

Başarı Sıralaması : 350.563

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,42226

Başarı Sıralaması: 371

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.