2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112572426 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 112572426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 264,64685

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.373.347

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112572426

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,64685

Başarı Sıralaması: 1.373.347

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,11870

Başarı Sıralaması: 1.404.634

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.38098

Başarı Sıralaması: 1340206

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31