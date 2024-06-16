2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112571203 İÖ-Ücretli

112571203 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 112571203 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 112571203 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 230,81808

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.962.581

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112571203

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 230,81808

Başarı Sıralaması: 1.962.581

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,10119

Başarı Sıralaması:  2.182.203

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1607644

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-13

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