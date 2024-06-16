2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 112551941 Ücretsiz

112551941 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 112551941 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 112551941 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Mimari Restorasyon   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon   Bölümü   Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 223,97139

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.095.388

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112551941

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 223,97139

Başarı Sıralaması: 2.095.388

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,64974

Başarı Sıralaması:  2.242.614

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1623588

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-27

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150209 Ücretli
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150209 Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150616 İÖ-Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200150616 İÖ-Ücretli
2024 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950787 Ücretsiz
2024 Fırat Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103950787 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102090147 Ücretsiz
2024 Bingöl Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102090147 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları