2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 112571857 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 112571857 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 259,45025
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.456.302
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112571857
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 259,45025
Başarı Sıralaması: 1.456.302
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,70858
Başarı Sıralaması: 1.311.494
Kontenjan 2022: 71+2
Yerleşen 2022: Doldu-73
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223.90923
Başarı Sıralaması: 1110708
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62