2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 112553125 Ücretsiz

112553125 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Taban Puanları ( Önlisans ) 112553125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü tercih kod numarası 112553125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Puanı: 252,02958

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.579.920

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112553125

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,02958

Başarı Sıralaması: 1.579.920

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,16529

Başarı Sıralaması:  1.491.480

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.84337

Başarı Sıralaması:  1455696

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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