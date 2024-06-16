2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Fidan Yetiştiriciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 112552621 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü tercih kod numarası 112552621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Atabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fidan Yetiştiriciliği Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fidan Yetiştiriciliği Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanı: 251,87649

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.582.465

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112552621

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Fidan Yetiştiriciliği

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,87649

Başarı Sıralaması: 1.582.465

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,14181

Başarı Sıralaması: 1.662.811

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1624178

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-20