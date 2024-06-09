2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112510998

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112510998 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü , Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 247,59061

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 914.964

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112510998

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Yalvaç)

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,59061

Başarı Sıralaması: 914.964

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,79598

Başarı Sıralaması: 917.678

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,20110

Başarı Sıralaması: 871

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.