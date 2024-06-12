2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112510671

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 112510671 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 283,12520
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 399.725
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112510671
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,12520
Başarı Sıralaması: 399.725
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276,98683
Başarı Sıralaması: 376.279
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 25
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,07700
Başarı Sıralaması: 361
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.