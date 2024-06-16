2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 112553091 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 112553091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 251,81603

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.583.469

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112553091

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,81603

Başarı Sıralaması: 1.583.469

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,22846

Başarı Sıralaması: 1.545.393

Kontenjan 2022: 51+2

Yerleşen 2022: Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.8686

Başarı Sıralaması: 1527465

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41