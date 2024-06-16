2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 112553091 Ücretsiz

112553091 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 112553091 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 112553091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü   Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 251,81603

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.583.469

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112553091

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,81603

Başarı Sıralaması: 1.583.469

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,22846

Başarı Sıralaması:  1.545.393

Kontenjan 2022:  51+2

Yerleşen 2022:  Doldu-53

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.8686

Başarı Sıralaması:  1527465

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 300390362 Burslu
2024 Lefke Avrupa Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 300390362 Burslu
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107751633 Ücretsiz
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 107751633 Ücretsiz
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107050024 Ücretsiz
2024 Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107050024 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210400227 Ücretli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 210400227 Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları