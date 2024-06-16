2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Avcılık ve Yaban Hayatı Taban Puanları ( Önlisans ) 112552878 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 112552878 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 263,38469
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.393.192
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112552878
ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Avcılık ve Yaban Hayatı
ŞEHİR: Isparta
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 263,38469
Başarı Sıralaması: 1.393.192
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,81773
Başarı Sıralaması: 1.375.667
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202.63906
Başarı Sıralaması: 1412700
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52