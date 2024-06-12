2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110790018

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110790018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü tercih kod numarası 110790018 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Peyzaj Mimarlığı    Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Taban Puanı: 251,28700

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü Başarı Sıralaması: 600.172

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790018   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,28700

Başarı Sıralaması: 600.172

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,63513

Başarı Sıralaması:  584.136

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,94127

Başarı Sıralaması:  471

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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