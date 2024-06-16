2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 110750306 Ücretsiz

110750306 | İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 110750306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 110750306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi   Mekatronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Mekatronik   Bölümü   İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 268,35241

İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.948

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750306

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mekatronik

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,35241

Başarı Sıralaması: 1.315.948

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,00864

Başarı Sıralaması:  1.015.327

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.23565

Başarı Sıralaması:  1066575

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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