2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Taban Puanları ( Önlisans ) 110750306 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 110750306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mekatronik Bölümü İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Mekatronik Bölümüne Dolmadı-51 kişi yerleşmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 268,35241
İskenderun Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.948
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110750306
ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mekatronik
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 268,35241
Başarı Sıralaması: 1.315.948
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,00864
Başarı Sıralaması: 1.015.327
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.23565
Başarı Sıralaması: 1066575
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41