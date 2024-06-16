2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 110750024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 110750024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 247,07959

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.664.930

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750024

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,07959

Başarı Sıralaması: 1.664.930

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,01533

Başarı Sıralaması: 1.355.687

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.10562

Başarı Sıralaması: 1405519

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52