2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110790046 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 110790046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-66 kişi yerleşmiştir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 263,69295

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.388.191

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790046

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,69295

Başarı Sıralaması: 1.388.191

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,51619

Başarı Sıralaması: 1.298.477

Kontenjan 2022: 52+2

Yerleşen 2022: Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---