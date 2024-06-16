2024 İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110750157 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 110750157 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 294,50481
İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 950.011
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110750157
ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,50481
Başarı Sıralaması: 950.011
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,01539
Başarı Sıralaması: 747.642
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243.41031
Başarı Sıralaması: 871898
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62