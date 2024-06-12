2024 İskenderun Teknik Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790037

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 110790037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 317,38203

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 268.909

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790037   

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,38203

Başarı Sıralaması: 268.909

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,00335

Başarı Sıralaması:  267.148

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,41872

Başarı Sıralaması :  276.78

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,85056

Başarı Sıralaması:  254

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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