2024 İskenderun Teknik Üni. Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110790032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 291,66829
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 78.892
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110790032
ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 291,66829
Başarı Sıralaması: 78.892
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2023 – 2024: 39
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,97981
Başarı Sıralaması: 60.072
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 246,87722
Başarı Sıralaması : 61.929
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,57650
Başarı Sıralaması: 55.9
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.