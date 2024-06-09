2024 İskenderun Teknik Üni. Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110790039

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 110790039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 239,90963

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.012.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790039

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 239,90963

Başarı Sıralaması: 1.012.194

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,33115

Başarı Sıralaması: 873.543

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218,05315

Başarı Sıralaması: 896

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.