2024 İskenderun Teknik Üni. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 110790028 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 110790028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 335,54935

İskenderun Teknik Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 529.399

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110790028

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 335,54935

Başarı Sıralaması: 529.399

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,83413

Başarı Sıralaması: 407.321

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298.93783

Başarı Sıralaması: 365583

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41